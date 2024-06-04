Турецький військовий навчальний літак розбився у центральній провінції Кайсері 4 червня. Міністерство оборони повідомило, що загинули двоє солдатів.
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Загинули пілоти
Тренувальний літак SF-260 D злетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для тренувань. Після цього він розбився з невідомої причини.
На місце катастрофи були направлені бригади екстреної допомоги. Вони встановили, що обидва пілоти загинули в результаті катастрофи.
У США розбився новий військовий літак F-35
- У США розбився військовий літак. Сталось це за межами аеродрому в Альбукерке International Sunport штату Нью-Мексико у вівторок, 28 травня.
- На борту літака був лише один пілот. На момент аварії він був при свідомості. Зазначають, що його доставили до лікарні з серйозними травмами.
- Видання з посиланням на американського чиновника пише, що літак був новим F-35, який належить Корпусу морської піхоти США. Катастрофа сталась під час того, як літак F-35 перевозили з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію. Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами.