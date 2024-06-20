У повідомленні зазначено, що повітряна куля рухалася на схід у повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства.

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У Польщі повідомили про повітряну кулю, яка прилетіла з Росії

Повітряна куля, яка розірвалася з троса, увійшла в повітряний простір Польщі з території Калінінградської області. Про ймовірність потрапляння об'єкта на територію Росії раніше повідомляли російські служби,

– йдеться у повідомленні командування.

Пересування кулі постійно контролюють за допомогою радіолокаційних станцій. Повідомляється, що радше за все вже через кілька годин вона покине повітряний простір країни.

"Повітряна куля не загрожує безпеці мешканцям району, в якому вона рухається, і Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", – наголосили у командуванні польської армії.