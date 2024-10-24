Как сообщает издание Yonhap, 24 октября очередной воздушный шар с мусором, запущенный КНДР, приземлился на территории резиденции президента в Сеуле.

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Пхеньян играет на нервах Сеула

Еще утром военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила несколько воздушных шаров, и предупреждали, что те могут залететь в сторону столичного района Сеула.

Собственно прогноз оправдался. Один из шаров взорвался в воздухе, разбросав мусор вокруг президентского комплекса Йонсан. Хлам, который был внутри шара, не представлял угрозы. Его безопасно собрали.

Известно, что среди мусора были пропагандистские листовки с критикой в адрес президента Юн Сук Йоля и первой леди. Над главой Южной Кореи насмехались. Говорилось, что Юн Сук Йоль ведет "сонные разговоры о конце режима перед лицом ядерной державы".

Справка: Так, в середине октября КНДР обвинила Сеул в отправке беспилотников с пропагандистскими листовками в Пхеньян. В ответ Ким Чен Ын приказал привести пограничную артиллерию в полную боевую готовность. Тогда в Южной Корее отметили, что если пострадает хоть один ее гражданин, это будет означать конец режима в КНДР.

Другая открытка называла первую леди современной "Марией-Антуанеттой", французской королевой, которая ассоциируется с экстравагантностью, детализируя стоимость ее аксессуаров, таких как ожерелья и сережек.

Это первый случай, когда Северная Корея прислала воздушные шары с листовками, которые прямо критикуют президента и его жену. Также это второй подобный инцидент после того, как северокорейский воздушный шар приземлился в президентском комплексе 24 июля.