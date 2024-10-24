Як повідомляє видання Yonhap, 24 жовтня чергова повітряна куля зі сміття, запущена КНДР, приземлилася на території резиденції президента в Сеулі.

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Пхеньян грає на нервах Сеула

Ще вранці військові Південної Кореї заявили, що КНДР запустила кілька повітряних куль, і попереджали, що ті можуть залетіти у бік столичного району Сеула.

Власне прогноз справдився. Одна із куль вибухнула в повітрі, розкидавши сміття навколо президентського комплексу Йонсан. Мотлох, який був всердині кулі, не становив загрози. Його безпечно зібрали.

Відомо, що серед сміття були пропагандистські листівки із критикою на адресу президента Юн Сук Йоля та першої леді. Над очільником Південної Кореї насміхалися. Йшлося, що Юн Сук Йоль провадить "сонні розмови про кінець режиму перед обличчям ядерної держави".

Довідка: Так, всередині жовтня КНДР звинуватила Сеул у відправленні безпілотників з пропагандистськими листівками до Пхеньяну. У відповідь Кім Чен Ин наказав привести прикордонну артилерію у повну бойову готовність. Тоді у Південній Кореї зазначили, що коли постраждає хоч один її громадянин, це означатиме кінець режиму у КНДР.

Інша листівка називала першу леді сучасною "Марією-Антуанеттою", французькою королевою, яка асоціюється з екстравагантністю, деталізуючи вартість її аксесуарів, таких як намиста та сережок.

Це перший випадок, коли Північна Корея надіслала повітряні кулі з листівками, які прямо критикують президента та його дружину. Також це другий подібний інцидент після того, як північнокорейська повітряна куля приземлилася в президентському комплексі 24 липня.