Линии электропередач коммунальщики ремонтировали несколько часов в микрорайоне Туран. Местная полиция открыла уголовное дело, идет следствие.
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Воздушный шар оставил горожан без электроэнергии
Частный предприниматель собирал воздушный шар. Он как вроде бі не удержал ее из-за сильных порывов ветра.
Очевидцы сняли на видео момент, когда шар оборвала электролинии и перелетел через дорогу над автомобилями.
Воздушный шар над дорогой в Казахстане: смотрите видео KazInform
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