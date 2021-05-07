Линии электропередач коммунальщики ремонтировали несколько часов в микрорайоне Туран. Местная полиция открыла уголовное дело, идет следствие.

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Воздушный шар оставил горожан без электроэнергии

Частный предприниматель собирал воздушный шар. Он как вроде бі не удержал ее из-за сильных порывов ветра.

Очевидцы сняли на видео момент, когда шар оборвала электролинии и перелетел через дорогу над автомобилями.

Воздушный шар над дорогой в Казахстане: смотрите видео KazInform

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