Для "воздушного щита" над Украиной нужно от 24 до 160 самолетов: по силам ли это Европе

Для создания воздушного щита над Украиной нужно от 24 до 160 боевых самолетов. Способны ли союзники на такую операцию.

Эта задача может быть довольно сложной для Европы, если США в этом не будут помогать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический центр CSIS.

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Способна ли на такую операцию Европа без помощи США

Если страны Запада решатся на создание миссии "воздушного щита" или иной операции по защите украинского неба, для ее реализации понадобится от 24 до 160 боевых самолетов, не считая вспомогательную авиацию, такую как самолеты-заправщики и AWACS.

Однако остается открытым вопрос: каким образом такая миссия может быть организована? Аналитический центр CSIS в Вашингтоне проанализировал возможные сценарии ее реализации.

Специалисты CSIS отмечают, что Европе будет необходима значительная поддержка со стороны США, однако нет гарантий, что Вашингтон согласится оказать такую помощь на фоне изоляционистской политики Трампа.

Относительно количества самолетов для миссии, расчеты базируются на опыте НАТО. Минимально необходимые 24 истребителя – это стандартный формат миссии "воздушной полиции" над странами Балтии, где для охраны 84-километрового Сувалкского коридора и 1000 км границы между Балтией, Беларусью и Россией привлекают до четырех эскадрилий.

Однако для обеспечения постоянного патрулирования над Украиной эта цифра должна возрасти. Если необходимо одновременно иметь в воздухе 24 самолета, то реальная потребность составит 48, ведь в боевых миссиях готовность самолетов обычно не превышает 50%. С учетом большой территории Украины и значительно более высокого уровня воздушных угроз со стороны России, общая потребность может вырасти до 160 боевых самолетов. При этом миссия "воздушного щита" будет лишь дополнением к украинской системе ПВО, которая будет нести основную нагрузку.

Также эксперты отмечают, что "организация такой миссии существенно повлияет на жизненный цикл истребителей нескольких европейских стран".

Особенно важно то, что в случае отказа США участвовать в такой операции, организовать "воздушный щит" будет значительно сложнее.