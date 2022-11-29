Возглавит ли премьер Кая Каллас Североатлантический альянс, в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

К теме Голос Альянса: кто станет новым генсеком НАТО и как это повлияет на Украину

"Дыма без огня не бывает"

Рейнсалу заверил, что дыма без огня не бывает. Поэтому премьер Эстонии действительно одна из наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО. Впрочем, все решается путем принятия политических решений. Ведь на должность генсека "не выбирают по предпочтениям". Так что впереди долгий переговорный процесс, уверен министр иностранных дел.

В Эстонии мы понимаем, что следующий генсек НАТО должен быть сильным политическим лидером, который сможет умело управлять большим аппаратом организации. Генсек НАТО должен иметь очень четкое понимание всех потребностей, которые стоят перед коллективной безопасностью Европы, и сделать все для того, чтобы Украина победила,

– подчеркнул Урмас Рейнсалу.

Интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу: смотрите видео

Обратите внимание! Премьер Эстонии Кая Каллас с начала полномасштабной войны активно выражает поддержку Украине. Она резко выступает против действий России и прямо назвала Путина военным преступником. Каллас уверена, что российский диктатор должен ответить за агрессию против Украины.



Также премьер Эстонии предлагала создать специальные счета, куда государства пересылали бы средства за газ и нефть, а дальше передать их Украине. Кроме того, Кая Каллас призвала лидеров стран не звонить по телефону Путину, ведь это никак не способствует деэскалации конфликта.

Кого еще рассматривают на должность генсека НАТО

Еще до полномасштабной войны России против Украины в мире говорили о нескольких главных претендентах на пост генсека НАТО. Кроме Каи Каллас, в частности, рассматривали кандидатуры:

премьера Нидерландов Марка Рютте,

президента Румынии Клауса Иоганниса,

эксглавы Службы внешних связей ЕС Федерики Могерини,

бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона,

главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Интересно, что Йенса Столтенберга могут оставить в кресле до 2024 года. Его каденция подходила к концу в 2022. Однако, на фоне войны Столтенберг попросил продлить срок должности еще на два года. В конце концов, ему разрешили остаться минимум до 2023 года.