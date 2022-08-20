Около аэропорта в Сочи вспыхнул масштабный пожар: в небо взвился густой черный дым

В аэропорту российского города Сочи с утра 20 августа начался пожар на территории гаражного кооператива. Интересно, что только вчера, 19 августа, в Сочи находился с визитом глава кремля Владимир Путин.

В сети уже появились кадры из российского аэропорта.

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На кадрах, снятых очевидцами, видны огромные черные клубы дыма и слышны хлопки, наверное, на охваченной огнем территории мог быть газовый баллон.

Пожар мог быть не на территории аэропорта

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уже отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар произошел не на территории аэропорта.

"В том районе произошло возгорание хозяйственного сооружения, пожар уже локализован, информация уточняется", – заявили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что горящие здания находятся у гаражей. Что именно вызвало пожар, пока неизвестно.

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путин был с визитом в Сочи

19 августа президент россии владимир путин встретился в Сочи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым. На встрече политики обсудили "вопрос дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества".

Взрывы под Белгородом

Недалеко от Белгорода вечером 18 августа начались слышать мощные взрывы. Приблизительно в 20:00 российские СМИ сообщили, что в селе Тимоново произошел пожар на складе боеприпасов. В результате там началась мощная детонация.

По словам местных властей, в результате этого инцидента пострадавших не было. Однако жители сел Тимоново и Солоти решили эвакуировать в безопасное место. Пока точно неизвестно, что именно было причиной очередного "хлопка" в России. Вероятно, там снова кто-то "покурил".

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