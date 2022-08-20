У мережі вже з'явилися кадри з російського летовища.

Важливо Ранок добрий, коли він український, – у Зеленського відреагували на "бавовну" у Севастополі

На кадрах, знятих очевидцями, видно величезні чорні клуби диму і чути хлопки, мабуть, на охопленій вогнем території міг бути газовий балон.

Пожежа могла бути не на території аеропорту

В управлінні МНС по Краснодарському краю вже відреагували на те, що сталося. У відомстві запевнили, що пожежа сталася не на території аеропорту.

"У тому районі сталося займання господарської споруди, пожежу вже локалізували, інформація уточнюється", – заявили у відомстві.

Очевидці повідомляють, що палаючі будівлі знаходяться біля гаражів. Що саме спричинило пожежу, поки що невідомо.

Пожежа на території аеропорту Сочі: дивіться відео

путін був з візитом у Сочі

19 серпня президент росії владімір путін зустрівся у Сочі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. На зустрічі політики обговорили "питання подальшого розвитку російсько-казахстанських відносин стратегічного партнерства та співпраці".

Вибухи під Бєлгородом

Неподалік Бєлгорода ввечері 18 серпня почали чути потужні вибухи. Приблизно о 20:00 російські ЗМІ повідомили, що у селі Тимоново трапилася пожежа на складі боєприпасів. Внаслідок цього там розпочалася потужна детонація.

За словами місцевої влади, внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Проте жителів сіл Тимоново та Солоті вирішили евакуювати у безпечне місце. Наразі точно невідомо, що саме було причиною чергової "бавовни" у росії. Ймовірно, там знову хтось "покурив".