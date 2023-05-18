Возле Бахчисарая прогремел мощный взрыв: оккупанты заявили о "диверсии" на железной дороге
Утро 18 мая для оккупантов в Крыму началось не с кофе. Захватчики жалуются на "диверсию" на железной дороге в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы. Пока известно, что работа железной дороги приостановлена, передает 24 Канал.
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Несколько вагонов сошли с рельсов
Как отмечают пропагандисты, подрыв железнодорожного полотна произошел недалеко от Бахчисарая. Из-за так называемой "диверсии" восемь вагонов с зерном якобы сошли с путей, а пять из них перевернулись.
Добавляют, что инцидент произошел около 07:45. Предварительно, никто не пострадал.
Возле Бахчисарая вагоны сошли с рельсов / Фото из соцсетей
Впоследствии информацию о сходе вагонов с рельсов подтвердил и глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что поезда временно не ходят на перегоне Симферополь-Севастополь, поэтому пассажиры будут доставлены автобусами.
Интересно, что оккупант даже словом не обмолвился о причинах остановки работы железной дороги. В Крымской железной дороге таки назвали причину аварии на путях. Там говорят, что во всем виноваты "посторонние лица, вмешавшиеся в работу железнодорожного транспорта".
Информационные помойки россиян уже отмечают, что ремонтные бригады принялись ремонтировать повреждения.
На место инцидента прибыли экстренные службы: смотрите видео
Чуть позже россияне опубликовали фото последствий "вмешательства неизвестных в работу железной дороги".
Последствия "диверсии" на железной дороге / Фото из соцсетей
Взрывы в Крыму: последние новости
- 10 мая в северной части временно оккупированного Севастополя услышали звуки, подобные стартам ракет. Местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что в городе все спокойно. По его словам, "громкие звуки в центре города – это тренировка черноморского флота". Да, черноморский флот в центре города, ничего удивительного.
- Ночью 7 мая во временно оккупированном Крыму слышали громкие взрывы. Вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Недалеко увидели и пожар: огонь разгорелся у кладбища.
- Жители Севастополя слышали взрывы прямо в самом городе. Также неспокойная ночь была и в Евпатории. Около 4 утра эстафету приняли Саки, там предварительно 4 "хлопка".
- Накануне, 6 мая, в оккупированном Крыму уже расцветал "хлопок". На громкие звуки жаловались в Казачьей бухте. Таких взрывов было по меньшей мере два.