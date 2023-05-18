Возле Бахчисарая прогремел мощный взрыв: оккупанты заявили о "диверсии" на железной дороге

Утро 18 мая для оккупантов в Крыму началось не с кофе. Захватчики жалуются на "диверсию" на железной дороге в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы. Пока известно, что работа железной дороги приостановлена, передает 24 Канал.

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Несколько вагонов сошли с рельсов

Как отмечают пропагандисты, подрыв железнодорожного полотна произошел недалеко от Бахчисарая. Из-за так называемой "диверсии" восемь вагонов с зерном якобы сошли с путей, а пять из них перевернулись.

Добавляют, что инцидент произошел около 07:45. Предварительно, никто не пострадал.

Возле Бахчисарая вагоны сошли с рельсов / Фото из соцсетей

Впоследствии информацию о сходе вагонов с рельсов подтвердил и глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что поезда временно не ходят на перегоне Симферополь-Севастополь, поэтому пассажиры будут доставлены автобусами.

Интересно, что оккупант даже словом не обмолвился о причинах остановки работы железной дороги. В Крымской железной дороге таки назвали причину аварии на путях. Там говорят, что во всем виноваты "посторонние лица, вмешавшиеся в работу железнодорожного транспорта".

Информационные помойки россиян уже отмечают, что ремонтные бригады принялись ремонтировать повреждения.

На место инцидента прибыли экстренные службы: смотрите видео

Чуть позже россияне опубликовали фото последствий "вмешательства неизвестных в работу железной дороги".



Последствия "диверсии" на железной дороге / Фото из соцсетей

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