Владимир Зеленский говорит, что не является секретом инициатива врага на Востоке Украины. Оккупантов можно остановить, и Украина сделает это, но не с голыми руками. Государство надеется на поставки из США, а тем временем наращивает собственное производство артиллерии.

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Как в Британии оценили российское наступление

В отчете указано, что в апреле 2024 года оккупанты усилили атаки на Востоке – по сравнению с мартом их стало больше на 17 процентов. Атаковали в районах Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.

С марта по апрель атаки в окрестностях Часового Яра выросли на 200 процентов. Это почти наверняка является отражением новых попыток России получить контроль над городом, расположенным на возвышенности к западу от Бахмута,

– говорится в сообщении.

Но захватчики не достигают цели.

"Несмотря на значительное увеличение атак на этой оси, Россия достигла лишь незначительных тактических успехов в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", – констатируют разведчики.

Какая ситуация возле Часового Яра сейчас: смотрите на карте

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Какая ситуация на фронте

Утром сообщали, что на Авдеевском направлении оккупанты 45 раз пытались штурмовать позиции ВСУ.

В вечернем отчете Генштаба сказано, что в течение дня на этом направлении атак было 20. А вот Часов Яр крыли артиллерийским и минометным огнем.

Конкретно в Часовом Яру оккупанты пытаются навязать уличные бои, понимая, что имеют значительное преимущество в количестве. Они пытаются обрушить логистику ВСУ и используют для продвижения все – вплоть до велосипедов.