Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что реальной перспективой является потеря Часового Яра. Помощь от США сможет помешать такому развитию событий.
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Насколько велик риск потери Донецкой области
По мнению военного обозревателя, говорить о реальной перспективе потери Донецкой области неправильно. Хотя это является целью России, пока эта перспектива может быть в далеком будущем. Россиянам не удалось захватить эти территории за все время войны и пока нет оснований об этом думать в ближайшее время.
Я не вижу причин, чтобы это произошло. Тем более в связи с тем, что пакет американской помощи наконец утвержден и помощь уже есть в Украине. Важно, чтобы ее Украина использовала оптимально,
– отметил Шарп.
Реальная угроза
По мнению военного обозревателя, захват россиянами Очеретино состоялся из-за конкретных проблем на местах. Это касалось планирования оборонительных операций, военной подготовки и комплектации личностного состава войск. Как раз главной задачей сейчас для Украины является минимизация этих проблем.
Территориальные потери Донецкой области возможны, Россия будет продолжать давление. Реальной перспективой является потеря Часового Яра и выход к Константиновке, Покровска. Захват территории по этой линии является более реалистичной целью,
– отметил Шарп.
Авдеевское направление: смотрите на карте
Однако он добавил, что даже такая реальная перспектива не означает, что Украина это допустит.
Украинский народ не потерял волю к сопротивлению, средства для него есть и они будут поступать в ближайшее время в больших количествах,
– подчеркнул Шарп.
Ситуация на Авдеевском направлении: коротко
- На Авдеевском направлении россияне, после захвата Очеретино, усиливают наступательные действия. Врагу удалось почти полностью захватить село Архангельское – большинство села оккупировано, западные окраины остаются в серой зоне.
- По сообщению Института изучения войны, продвижение россиян к Архангельску означает, что, вероятно, они смогут достичь определенных успехов в этом районе. В то же время отмечается, что украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время.
- Оккупанты, вероятно, готовятся к наступлению в районе Торецка в Донецкой области для того, чтобы усилить наступление на Часов Яр. Это потребует от врага проведения тактической паузы для сосредоточения сил для усиления операции.