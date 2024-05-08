Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что реальной перспективой является потеря Часового Яра. Помощь от США сможет помешать такому развитию событий.

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Насколько велик риск потери Донецкой области

По мнению военного обозревателя, говорить о реальной перспективе потери Донецкой области неправильно. Хотя это является целью России, пока эта перспектива может быть в далеком будущем. Россиянам не удалось захватить эти территории за все время войны и пока нет оснований об этом думать в ближайшее время.

Я не вижу причин, чтобы это произошло. Тем более в связи с тем, что пакет американской помощи наконец утвержден и помощь уже есть в Украине. Важно, чтобы ее Украина использовала оптимально,

– отметил Шарп.

Реальная угроза

По мнению военного обозревателя, захват россиянами Очеретино состоялся из-за конкретных проблем на местах. Это касалось планирования оборонительных операций, военной подготовки и комплектации личностного состава войск. Как раз главной задачей сейчас для Украины является минимизация этих проблем.

Территориальные потери Донецкой области возможны, Россия будет продолжать давление. Реальной перспективой является потеря Часового Яра и выход к Константиновке, Покровска. Захват территории по этой линии является более реалистичной целью,

– отметил Шарп.

Авдеевское направление: смотрите на карте

Однако он добавил, что даже такая реальная перспектива не означает, что Украина это допустит.

Украинский народ не потерял волю к сопротивлению, средства для него есть и они будут поступать в ближайшее время в больших количествах,

– подчеркнул Шарп.

Ситуация на Авдеевском направлении: коротко