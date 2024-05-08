Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що реальною перспективою є втрата Часового Яру. Допомога від США зможе завадити такому розвитку подій.

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Наскільки великий ризик втрати Донецької області

На думку військового оглядача, говорити про реальну перспективу втрати Донецької області є неправильно. Хоча це є ціллю Росії, поки ця перспектива може бути в далекому майбутньому. Росіянам не вдалось захопити ці території за весь час війни й поки немає підстав про це думати найближчим часом.

Я не бачу причин, аби це сталось. Тим більше у зв'язку з тим, що пакет американської допомоги нарешті затверджений й допомога вже є в Україні. Важливо, аби її Україна використала оптимально,

– зауважив Шарп.

Реальна загроза

На думку військового оглядача, захоплення росіянами Очеретиного відбулось через конкретні проблеми на місцях. Це стосувалось планування оборонних операцій, військової підготовки та комплектації особистісного складу військ. Якраз головним завданням зараз для України є мінімізація цих проблем.

Територіальні втрати Донецької області можливі, Росія продовжуватиме тиск. Реальною перспективою є втрата Часового Яру та вихід до Костянтинівки, Покровська. Захоплення території по цій лінії є більш реалістичною ціллю,

– зазначив Шарп.

Авдіївський напрямок: дивіться на карті

Однак він додав, що навіть така реальна перспектива не означає, що Україна це допустить.

Український народ не втратив волю до спротиву, засоби для нього є й вони будуть поступати найближчим часом у великих кількостях,

– підкреслив Шарп.

Ситуація на Авдіївському напрямку: коротко