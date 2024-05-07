Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ворога там потрібно зупиняти або відсікати залежно від можливостей, сил та засобів ЗСУ. Навіть, якщо українська армія отримає техніку, то у неї все одно великі проблеми з особовим складом.

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Для того, аби збільшити щільність військ на цьому напрямку, треба бодай дати можливість замінити та доукомплектувати деякі частини.

Яка ситуація в районі Часового Яру: дивіться на карті

Важливі напрямки для ворога

Для росіян, аби вийти на адмінмежі Донецької області, важливі два напрямки. Мовиться про Часів Яр та Покровський напрямок. Там дуже складна ситуація.

Полковник ЗСУ в запасі додав, що без витіснення українських військ із Часового Яру ворог не зможе просуватися далі. Це ніби "камінь спотикання" усього фронту.

Другий напрямок – це Покровський або Донецький. Без цього напрямку росіяни однозначно до західних кордонів Донецької області не дійдуть. Там приблизно 30 – 40 кілометрів по деяких позиціях,

– сказав Світан.

Військовий експерт переконаний, що окупанти намагатимуться просуватися по цих напрямках до кінця весни та усе літо.

Критичний момент, коли треба зброя

У Часовому Ярі українські війська перебувають на висоті. Там є системи заздалегідь обладнаних позицій. Нині триває ротація і туди заходять частини, які укомплектовані західною зброєю. Українські захисники там перехопили ініціативу в обороні та трохи стабілізували ситуацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог зосередив основні сили на Покровському та Курахівському напрямках.

Там, як зазначив Світан, українська армія перебуває у низині. Утім, якщо у ЗСУ буде удосталь боєприпасів, то артилерійські частини, які стоять на другій лінії оборони у районі Карлівки та Курахового, перехоплять на себе певний відсоток в обороні та стримають росіян.

"Просто потрібні боєприпаси. Нині критичний момент, коли хотілося б швидше тої допомоги, яку нам виділили, щоби вона була якраз на цьому напрямку", – додав льотчик-інструктор.

Куди далі може піти Росія

Друга лінія оборони ЗСУ – це висоти. Це правобережжя Карлівського та Курахівського водосховища, річок. Це може зупинити росіян, адже там ворогу доведеться йти через болото. Мовиться про напрямок на Покровськ.

Єдина проблема у нас може бути – це Очеретинський прорив. Вони пішли якраз через Очеретине, це висота. Нам важливо зупинити цей прорив. Вони зараз намагатимуться виходити у бік траси,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Ворогу залишилося близько 10 кілометрів до траси Покровськ – Костянтинівка. Це одна з основних доріг для Краматорського регіону. Залежно від сил та засобів, окупанти намагатимуться вийти або на Костянтинівку, або на Покровськ вздовж дороги.

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