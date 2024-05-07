Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что врага там нужно останавливать или отсекать в зависимости от возможностей, сил и средств ВСУ. Даже, если украинская армия получит технику, то у нее все равно большие проблемы с личным составом.

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Для того, чтобы увеличить плотность войск на этом направлении, надо хотя бы дать возможность заменить и доукомплектовать некоторые части.

Какова ситуация в районе Часового Яра: смотрите на карте

Важные направления для врага

Для россиян, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, важны два направления. Говорится о Часовом Яре и Покровском направлении. Там очень сложная ситуация.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что без вытеснения украинских войск из Часового Яра враг не сможет продвигаться дальше. Это как бы "камень преткновения" всего фронта.

Второе направление – это Покровское или Донецкое. Без этого направления россияне однозначно до западных границ Донецкой области не дойдут. Там примерно 30 – 40 километров по некоторым позициям,

– сказал Свитан.

Военный эксперт убежден, что оккупанты будут пытаться продвигаться по этим направлениям до конца весны и все лето.

Критический момент, когда надо оружие

В Часовом Яру украинские войска находятся на высоте. Там есть системы заранее оборудованных позиций. Сейчас идет ротация и туда заходят части, которые укомплектованы западным оружием. Украинские защитники там перехватили инициативу в обороне и немного стабилизировали ситуацию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг сосредоточил основные силы на Покровском и Кураховском направлениях.

Там, как отметил Свитан, украинская армия находится в низине. Впрочем, если у ВСУ будет достаточно боеприпасов, то артиллерийские части, которые стоят на второй линии обороны в районе Карловки и Курахово, перехватят на себя определенный процент в обороне и сдержат россиян.

"Просто нужны боеприпасы. Сейчас критический момент, когда хотелось бы быстрее той помощи, которую нам выделили, чтобы она была как раз на этом направлении", – добавил летчик-инструктор.

Куда дальше может пойти Россия

Вторая линия обороны ВСУ – это высоты. Это правобережье Карловского и Кураховского водохранилища, рек. Это может остановить россиян, ведь там врагу придется идти через болото. Говорится о направлении на Покровск.

Единственная проблема у нас может быть – это Очеретинский прорыв. Они пошли как раз через Очеретино, это высота. Нам важно остановить этот прорыв. Они сейчас будут пытаться выходить в сторону трассы,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Врагу осталось около 10 километров до трассы Покровск – Константиновка. Это одна из основных дорог для Краматорского региона. В зависимости от сил и средств, оккупанты будут пытаться выйти или на Константиновку, или на Покровск вдоль дороги.

Какова ситуация в Донецкой области