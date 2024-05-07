Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что врага там нужно останавливать или отсекать в зависимости от возможностей, сил и средств ВСУ. Даже, если украинская армия получит технику, то у нее все равно большие проблемы с личным составом.
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Для того, чтобы увеличить плотность войск на этом направлении, надо хотя бы дать возможность заменить и доукомплектовать некоторые части.
Какова ситуация в районе Часового Яра: смотрите на карте
Важные направления для врага
Для россиян, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, важны два направления. Говорится о Часовом Яре и Покровском направлении. Там очень сложная ситуация.
Полковник ВСУ в запасе добавил, что без вытеснения украинских войск из Часового Яра враг не сможет продвигаться дальше. Это как бы "камень преткновения" всего фронта.
Второе направление – это Покровское или Донецкое. Без этого направления россияне однозначно до западных границ Донецкой области не дойдут. Там примерно 30 – 40 километров по некоторым позициям,
– сказал Свитан.
Военный эксперт убежден, что оккупанты будут пытаться продвигаться по этим направлениям до конца весны и все лето.
Критический момент, когда надо оружие
В Часовом Яру украинские войска находятся на высоте. Там есть системы заранее оборудованных позиций. Сейчас идет ротация и туда заходят части, которые укомплектованы западным оружием. Украинские защитники там перехватили инициативу в обороне и немного стабилизировали ситуацию.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг сосредоточил основные силы на Покровском и Кураховском направлениях.
Там, как отметил Свитан, украинская армия находится в низине. Впрочем, если у ВСУ будет достаточно боеприпасов, то артиллерийские части, которые стоят на второй линии обороны в районе Карловки и Курахово, перехватят на себя определенный процент в обороне и сдержат россиян.
"Просто нужны боеприпасы. Сейчас критический момент, когда хотелось бы быстрее той помощи, которую нам выделили, чтобы она была как раз на этом направлении", – добавил летчик-инструктор.
Куда дальше может пойти Россия
Вторая линия обороны ВСУ – это высоты. Это правобережье Карловского и Кураховского водохранилища, рек. Это может остановить россиян, ведь там врагу придется идти через болото. Говорится о направлении на Покровск.
Единственная проблема у нас может быть – это Очеретинский прорыв. Они пошли как раз через Очеретино, это высота. Нам важно остановить этот прорыв. Они сейчас будут пытаться выходить в сторону трассы,
– добавил полковник запаса ВСУ.
Врагу осталось около 10 километров до трассы Покровск – Константиновка. Это одна из основных дорог для Краматорского региона. В зависимости от сил и средств, оккупанты будут пытаться выйти или на Константиновку, или на Покровск вдоль дороги.
Какова ситуация в Донецкой области
- Россия давит на Часов Яр. Там страна-агрессор сосредоточила около 25 тысяч своих военных. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне также бьют по городу из артиллерии и используют FPV-дроны.
- Враг оккупировал Очеретино. В 115 бригаде поделились деталями о том, как длилась оборона населенного пункта. Украинские военные отметили, что силы захватчиков преобладали в 10 – 15 раз и уничтожали позиции ВСУ вместе с личным составом. Россия ежедневно сбрасывала на позиции бригады 20 – 30 КАБов, а также – била артиллерией, "Градами" и большим количеством дронов.
- В ВСУ заявили, что в течение прошлой недели ситуация обострилась сразу на трех направлениях фронта. Оккупанты активно атакуют в районе Авдеевки, Новопавловки и Бахмута. Однако украинские защитники контролируют ситуацию.