В целом ситуация возле Часового Яра остается стабильно тяжелой. Подробнее о попытках россиян зайти в город 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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Как оккупанты штурмуют Часов Яр
Россияне используют различные тактики для того, чтобы достичь успехов на поле боя. В частности, они могут проникать малыми группами, до сих пор фиксируют "мясные штурмы". Уже за ними обычно идут более подготовленные бойцы. В то же время есть и другие сценарии.
Иногда здесь пытаются иначе работать: бросают элитную десантуру, чтобы сделать хоть какой-то проход к нашим позициям. Но тогда уже идет нашествие, чтобы добраться до "Часика" (Часового Яра – 24 Канал) и зайти на улицы. Они пытаются навязать уличные бои, понимая, что у них значительное преимущество в количестве,
– отметил Кирилл Сазонов.
Несмотря на многочисленные попытки и приказ Владимира Путина захватить Часов Яр до 9 мая, город до сих пор находится под контролем украинских военных. Более того, по словам Сазонова, россияне не зашли в город и не закрепились на окраинах. Хотя, конечно, пытались.
Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте
"Россияне продолжают разрушать и штурмовать. Уже и на велосипедах, и на мотоциклах, и на танках, и на чем угодно – но пока им ничего не удается. Окружить город они не смогли", – отметил военный.
Хотя ситуация для украинских военных является непростой, в частности есть определенные проблемы с логистикой. Это связано с тем, что враг близко и пути к Часовому Яру могут простреливать огневыми средствами. А без логистики работать невозможно: нужно постоянно подвозить БК, воду, продукты, отвозить раненых и бойцов на отдых.
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что российские штурмовые группы смогли прорваться на огнеупорный завод в Красногоровке. Однако украинские военные заблокировали оккупантов, поэтому они остались без поставок боекомплектов и поддержки бронетехники.
- В спецподразделении Главного управления разведки "Кракен" на днях рассказали, что россиян нет в Часовом Яру. Хотя оккупанты пытаются прорваться с разных направлений, благодаря слаженной работе украинских защитников, россиянам не удается зайти в город.
- Очень сложная ситуация на Авдеевском направлении. За сутки 8 мая оккупанты 45 раз пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. В частности, ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.