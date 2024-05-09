Загалом ситуація біля Часового Яру залишається стабільно важкою. Детальніше про намагання росіян зайти у місто 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Як окупанти штурмують Часів Яр

Росіяни використовують різні тактики для того, аби досягнути успіхів на полі бою. Зокрема, вони можуть проникати малими групами, досі фіксують "м'ясні штурми". Вже за ними зазвичай йдуть підготовленіші бійці. Водночас є й інші сценарії.

Іноді тут намагаються інакше працювати: кидають елітну десантуру, щоб зробити хоч якийсь прохід до наших позицій. Але тоді вже йде навала, щоб дістатись до "Часіка" (Часового Яру – 24 Канал) і зайти на вулиці. Вони намагаються нав'язати вуличні бої, розуміючи, що в них значна перевага в кількості,

– наголосив Кирило Сазонов.

Попри численні спроби та наказ Владіміра Путіна захопити Часів Яр до 9 травня, місто досі перебуває під контролем українських військових. Щобільше, за словами Сазонова, росіяни не зайшли в місто та не закріпилися на околицях. Хоч, звісно, намагалися.

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"Росіяни продовжують руйнувати та штурмувати. Вже і на велосипедах, і на мотоциклах, і на танках, та на чому завгодно – але поки їм нічого не вдається. Оточити місто вони не змогли", – зазначив військовий.

Хоч ситуація для українських військових є непростою, зокрема є певні проблеми з логістикою. Це пов'язано з тим, що ворог близько та шляхи до Часового Яру можуть прострілювати вогневими засобами. А без логістики працювати неможливо: потрібно постійно підвозити БК, воду, харчі, відвозити поранених і бійців на відпочинок.

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