Возле Чернигова выкопали из могил тела 3 погибших: их машины жестоко обстреляли оккупанты

В поле возле автомобильной трассы М-01 в районе села Новый Белоус Черниговской области выкопали из могил тела трех погибших гражданских от российских обстрелов. Эти люди были в сгоревших машинах, которые из "Ураганов" обстреляли оккупанты.

Заместитель начальника отдела взрывотехнической службы полиции области Александр Оношко рассказал, что, проводя разминирование, они увидели кассету из-под "Урагана".

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По его словам, людей хоронили, скорее всего, местные, потому что каждому вырыли отдельную могилу, а возле нее оставили автомобильные номера. Двое погибших были в машине с номерами Киевской области, один ехал на легковушке на черниговских номерах.



Возле могил были автомобильные номера / Фото "Суспільне"

Будем устанавливать личности, на каждом из захоронений был прикреплен автомобильный номер. Я так понимаю, это номера автомобилей, на котором двигались эти люди,

– сказал Оношка.

Информация в полицию о захоронениях поступила от местных жителей.

Добавим, что на освобожденных территориях ежедневно обнаруживаются как одиночные захоронения, так и братские могилы с погибшими гражданскими. Так, только в Ягодном Черниговской области после освобождения села в морг доставили тела 17 погибших. Людей пытали и расстраивали.

К слову, российские оккупанты безжалостно разрушили Чернигов. Спасатели там продолжают разбирать завалы. Работникам ГСЧС приходится извлекать тела из-под завалов.

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