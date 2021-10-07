В то же время Разумков заявил, что еще не слышал об этом. Однако не отвергает вариант, что это может быть правдой.

Заметьте Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Разумков также рассказал, что еще не освободил свой кабинет. В то же время сделает это уже сегодня, 7 октября.

Все, что наше, – заберем. Все, что государственное и Верховной Рады – останется на своих местах,

– заверил Разумков.

Разумков озвучил пожелания преемнику

Политик заявил, что может пожелать своему преемнику, чтобы ему не было стыдно за свои действия на посту. В частности, ни перед собой, ни перед людьми, ни перед законом,

Разумков также подчеркнул: ему – не стыдно.

Отставка Разумкова: главное

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 7 октября.

Во время заседания проголосовали за отставку Разумкова с должности спикера.

Кроме того, Разумков в последний раз выступил как председатель Верховной Рады. Он говорил об Украине своей мечты и негативных трансформациях, которые произошли с 2019 года.

Сообщение Гончаренко:

"Разумкова посадили на галерку, поближе к Европейской солидарности".