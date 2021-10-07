Водночас Разумков заявив, що ще не чув про це. Однак не відкидає варіант, що це може бути правдою.
Зауважте Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради
Разумков також розповів, що ще не звільнив свій кабінет. Водночас зробить це вже сьогодні, 7 жовтня.
Все, що наше, – заберемо. Все, що державне і Верховної Ради, – залишиться на своїх місцях,
– запевнив Разумков.
Разумков озвучив побажання наступнику
- Політик заявив, що може побажати своєму наступнику, аби йому не було соромно за свої дії на посаді. Зокрема, ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом,
- Разумков також наголосив: йому – не соромно.
Відставка Разумкова: головне
- Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 7 жовтня.
- Під час засідання проголосували за відставку Разумкова з посади спікера.
- Окрім того, Разумков востаннє виступив як голова Верховної Ради. Він говорив про Україну своєї мрії та негативні трансформації, які відбулися від 2019 року.
Допис Гончаренка:
"Разумкова посадили на гальорку, ближче до Європейської солідарності".