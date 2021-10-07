Водночас Разумков заявив, що ще не чув про це. Однак не відкидає варіант, що це може бути правдою.

Зауважте Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Разумков також розповів, що ще не звільнив свій кабінет. Водночас зробить це вже сьогодні, 7 жовтня.

Все, що наше, – заберемо. Все, що державне і Верховної Ради, – залишиться на своїх місцях,

– запевнив Разумков.

Разумков озвучив побажання наступнику

Політик заявив, що може побажати своєму наступнику, аби йому не було соромно за свої дії на посаді. Зокрема, ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом,

Разумков також наголосив: йому – не соромно.

Відставка Разумкова: головне

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 7 жовтня.

Під час засідання проголосували за відставку Разумкова з посади спікера.

Окрім того, Разумков востаннє виступив як голова Верховної Ради. Він говорив про Україну своєї мрії та негативні трансформації, які відбулися від 2019 року.

Допис Гончаренка:

"Разумкова посадили на гальорку, ближче до Європейської солідарності".