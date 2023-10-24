У берегов Германии столкнулись два корабля: британское судно пошло ко дну

В результате столкновения двух кораблей в Северном море утром одно из судов утонуло. Спасателям удалось вытащить из воды человека, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Затонувший борт направлялся из Бремена в английский порт Иммингем. Детали и причины столкновения пока не сообщаются.

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Что известно о столкновении

Около 5 часов утра в Северном море у берегов Германии столкнулись два грузовых корабля – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Британии. Инцидент произошел юго-западнее острова Гельголанд. Известно, что в результате аварии британский борт затонул.

Корабль Verity затонул в результате столкновения / Vesseltracker (иллюстративное фото)

Немецкое командование по чрезвычайным ситуациям сообщило, что одного человека удалось вытащить из воды. Она получает медицинскую помощь. Спасатели продолжают поиски людей, считающихся пропавшими без вести. В Северном море волны достигают 3 метров высотой.

Polesie в результате столкновения пострадал меньше / Vesseltracker (иллюстративное фото)

Polesie остался на плаву – сообщается, что на борту находятся 22 человека.

Столкновение кораблей с зерном

Около недели назад в Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозивших зерно. Известно, что это были украинский и российский корабли, следовавшие из Измаила и Кавказа соответственно. Речь идет о 122-метровом сухогрузе "Haje Halimeh" и 169-метровом корабле "Asomatos".

Корабль, плывущий из России во время обгона, врезался в корму генерального грузового судна "Haje Halimeh". Оба корабля получили повреждения, однако значительных пробоин не было. Пострадавшие или загрязнения окружающей среды также не зафиксированы.

Оба корабля перенаправили в Текирдаг и поставили на якорь для оценки ущерба и расследования инцидента.