В Горловке они хотели отснять пропагандистский материал, однако что-то пошло не так. Что известно об обезвреживании группы российских "журналистов" 24 Канала рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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Удар по российским пропагандистам

В субботу 4 января в Донецкой области погиб внештатный корреспондент российского пропагандистского канала "Известия" Александр Мартемьянов. По данным россиян, его машину атаковали на трассе Донецк – Горловка.

Также известно, что еще пять работников других росСМИ получили ранения в результате атаки дронами.

Это прекрасная история, в которой есть много составляющих, оставшихся за кадром. Во-первых, почему эти пропагандисты в таком количестве вообще оказались в Горловке? За последнюю неделю – две линия фронта немного подвинулась и эта трасса условно стала безопасного, потому что до того пропагандисты не решались ехать по этой трассе,

– отметил Петр Андрющенко.

Ранее все украинские дроны без проблем доставали до этой трассы, поэтому оккупанты лишь из Донецка могли что-то рассказывать о Горловке. Однако с определенным изменением на фронте пропагандисты решили, что теперь трасса стала безопасной.

За день до этого Силы обороны нанесли удар по промышленному предприятию в Горловке, поэтому ехали так называемые "журналисты" именно туда. Но что-то все же пошло не так.

"Доснимались. Все эти пропагандистские группы находятся под контролем, все они отслеживаются тем или иным образом. Поэтому когда есть данные об их передвижении – они автоматически становятся военной целью. Интересно, что они не носят одежду, которая бы отличала их от военных", – отметил Андрющенко.

Александр Мартемьянов тогда был за рулем и погиб от удара украинского FPV. Другие пропагандисты получили различной тяжести ранения. Их сразу доставили в клинику Донецка. Вероятно, после этого желающих поехать в Горловку снова станет меньше, ведь эту трассу снова окрестили опасной.

"Фактически, это двойной удар по пропаганде", – добавил руководитель "Центра изучения оккупации".