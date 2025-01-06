У Горлівці вони хотіли відзняти пропагандистський матеріал, однак щось пішло не так. Що відомо про знешкодження групи російських "журналістів" 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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Удар по російських пропагандистах

У суботу 4 січня у Донецькій області загинув позаштатний кореспондент російського пропагандистського каналу "Известия" Олександр Мартем'янов. За даними росіян, його машину атакували на трасі Донецьк – Горлівка.

Також відомо, що ще п'ять працівників інших росЗМІ отримали поранення внаслідок атаки дронами.

Це прекрасна історія, у якій є багато складових, що залишились за кадром. По-перше, чому ці пропагандисти у такій кількості взагалі опинились в Горлівці? За останній тиждень – два лінія фронту трохи посунулась, і ця траса умовно стала безпечного, бо до того пропагандисти не наважувалися їхати цією трасою,

– зауважив Петро Андрющенко.

Раніше усі українські дрони без проблем діставали до цієї траси, тож окупанти лиш з Донецька могли щось розповідати про Горлівку. Однак з певною зміною на фронті пропагандисти вирішили, що тепер траса стала безпечною.

За день до цього Сили оборони завдали удару по промисловому підприємству в Горлівці, тож їхали так звані "журналісти" саме туди. Але щось усе ж пішло не так.

"Дознімалися. Всі ці пропагандистські групи є під контролем, всі вони відстежуються у той чи інший спосіб. Тож коли є дані про їхнє пересування – вони автоматично стають військовою ціллю. Цікаво, що вони не носять одяг, який би відрізняв їх від військових", – наголосив Андрющенко.

Олександр Мартем'янов тоді був за кермом і загинув від удару українського FPV. Інші пропагандисти отримали різної важкості поранення. Їх одразу доставили у клініку Донецька. Ймовірно, після цього охочих поїхати до Горлівки знову стане менше, адже цю трасу знову охрестили небезпечною.

"Фактично, це подвійний удар по пропаганді", – додав керівник "Центру вивчення окупації".