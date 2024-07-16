"Приключенческое путешествие с сопровождением": возле границы с Венгрией задержали нарушителей

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали в 100 метрах от границы двух запорожцев, закарпатца и прикарпатца, которые пытались незаконно ее пересечь в сопровождении двух несовершеннолетних переправщиков. Чтобы остановить уклонистов, пограничники выстрелили в воздух.

В Западном региональном управлении ГПСУ рассказали детали инцидента.

Смотрите также Мужчина, который пытался убежать, душил пограничника, – ГБР об убийстве в Одесской области

Задержали нарушителей возле границы с Венгрией

По данным Западного регионального управления ГПСУ, пограничники заметили группу лиц за 100 метров до границы с Венгрией.

Мужчины направлялись в сторону Тисы и, увидев военнослужащих, пытались убежать.

Тогда сотрудники пограничной службы осуществили предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться.



Возле границы с Венгрией задержали мужчин, которые хотели нарушить границу / Фото ГПСУ

В ходе дальнейших поисковых мероприятий, кроме четырех мужчин, которые планировали нарушить границу, было обнаружено двух несовершеннолетних местных жителей 13 и 14 лет, которые осуществляли их сопровождение,

– информируют в Госпогранслужбе.

Отмечается, что уклонисты заплатили за "приключенческое путешествие с сопровождением" переправщикам по 8 тысяч долларов.



Возле границы с Венгрией задержали нарушителей в сопровождении подростков / Фото ГПСУ

Чтобы выяснить обстоятельства и составить протоколы о совершенных административных правонарушениях, предусмотренные статьями 185.10 и 204-1 УКпАП, мужчин доставили в пограничное подразделение.



Задержаны нарушители возле границы с Венгрией / Фото ГПСУ

Сейчас известно, что сотрудники оперативно-розыскного подразделения Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия.