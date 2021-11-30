Возле греческих островов произошло подводное землетрясение

Возле островов в Греции утром 30 ноября произошло мощное подводное землетрясение. Его магнитуда достигала 5,1.

Подземные толчки ощущали жители Самоса, Хиоса и других островов неподалеку. Землетрясение всколыхнуло этот регион примерно в 6:00 по местному времени.

Читайте также Повреждены дороги и дома: на Перу обрушилось мощное землетрясение

Что известно о землетрясении

По информации Афинского геодинамического института, эпицентр землетрясения был размещен в 20 километрах к северо-западу от Икарии – на глубине 17,5 километра.

Сразу после первого землетрясения случился еще одно, не такой мощное – магнитудой 4,1.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате стихийного бедствия и повлекло ли оно разрушения.

Где расположены острова Самос и Хиос: смотрите на карте

Ранее несколько землетрясений произошло на Крите

В конце сентября мощное землетрясение всколыхнуло греческий остров Крит. Эпицентр толчков был расположен вблизи города Ираклион, в котором живет почти 150 тысяч человек. Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков, которые произошли один за другим. Магнитуда самого мощного достигала 6,0.

Очередное землетрясение накрыло Крит 12 октября – магнитуда также была 6,0. В тот раз подземные толчки ощущали не только в Греции (острова Касос, Родос и Карпатос), но и в Турции, Ливии и Египте. Глубину эпицентра оценивали по-разному – от 9 до 25 километров.