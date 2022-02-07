По информации издания, пожар произошел на строительной площадке в недостроенном здании на левом берегу Сены. Под угрозой мог оказаться Hotel de Beauharnais, который внесен в список достопримечательностей и является резиденцией немецкого посла в Париже.

Читайте на сайте "Значительный ущерб": на Филиппинах горело посольство России – видео с места происшествия

Поблизости было много людей

Кроме того, поблизости находится одно из популярнейших среди туристов место в столице Франции – музей д'Орсе. По словам очевидцев, в то время, когда вспыхнул пожар, возле здания было много людей.

Пожар тушили более 100 пожарных

Для того чтобы потушить пламя, мобилизовали 150 пожарных. В то же время полиции пришлось эвакуировать людей из соседних построек и оцепить весь район.

Полностью ликвидировать пожар смогли только к вечеру. По информации издания, пострадавших нет.

Справка. Музей д'Орсе – национальный музей искусств в Париже, расположенный в здании бывшего вокзала на левом берегу Сены. В нем хранится одна из самых масштабных коллекций европейской живописи и скульптуры 1848 – 1914 годов. Известен в первую очередь шедеврами Моне, Дега, Ренуара, Ван Гога. Он третий в рейтинге популярнейших мест для посещения туристов в Париже.

Последние пожары в Украине: коротко