За інформацією видання, пожежа сталась на будівельному майданчику в недобудові на лівому березі Сени. Під загрозою міг опинитись Hotel de Beauharnais, який внесений до списку історичних пам'яток та є резиденцією німецького посла в Парижі.

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Поблизу було багато людей

Крім того, поблизу знаходиться одне з найпопулярніших для туристів місце в столиці Франції – музей д'Орсе. За словами очевидців, у той час, коли спалахнула пожежа, поблизу установи перебувало багато людей.



Пожежу гасили понад 100 пожежників

Для того, щоб загасити полум'я мобілізували 150 пожежників. Водночас поліції довелось евакуювати людей з сусідніх будівель та оточити весь район.

Повністю ліквідувати пожежу змогли лише під вечір. За інформацією видання, постраждалих немає.

Довідка. Музей д'Орсе – національний музей мистецтв у Парижі, розташований в будівлі колишнього вокзалу на лівому березі Сени. У ньому зберігається одна з наймасштабніших колекцій європейського живопису та скульптури 1848–1914 років. Відомий в першу чергу шедеврами Моне, Деґа, Ренуара, Ван Гога. Він третій у рейтингу найпопулярніших місць для відвідин туристів у Парижі.

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