За інформацією видання, пожежа сталась на будівельному майданчику в недобудові на лівому березі Сени. Під загрозою міг опинитись Hotel de Beauharnais, який внесений до списку історичних пам'яток та є резиденцією німецького посла в Парижі.
Читайте на сайті "Значні збитки": на Філіппінах горіло посольство Росії – відео з місця події
Поблизу було багато людей
Крім того, поблизу знаходиться одне з найпопулярніших для туристів місце в столиці Франції – музей д'Орсе. За словами очевидців, у той час, коли спалахнула пожежа, поблизу установи перебувало багато людей.
Пожежу гасили понад 100 пожежників
Для того, щоб загасити полум'я мобілізували 150 пожежників. Водночас поліції довелось евакуювати людей з сусідніх будівель та оточити весь район.
Повністю ліквідувати пожежу змогли лише під вечір. За інформацією видання, постраждалих немає.
Останні пожежі в Україні: коротко
- Сьогодні, 7 лютого, у Кременчуці загорілась одна з квартир багатоповерхового будинку. Рятувальникам довелось евакуювати всіх жителів.
- У ніч на 6 лютого у Львові на території Шевченківського гаю спалахнула пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яний будинок під очеретяним покриттям.
- У Подільському районі Києва 4 лютого трапилася пожежа квартирі 5-поверхового будинку. Рятувальники евакуювали мешканців сусідніх квартир.