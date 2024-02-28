Во Франции заявили, что их истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии.
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Подробности инцидента
Военно-воздушные силы Германии также сообщили, что 26 февраля в воздух были подняты истребители Eurofighter из-за тревоги и обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки.
Поднятые немецкие и французские истребители сопровождали российский военный самолет в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО. К счастью, все прошло спокойно и без инцидентов.
Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников,
– добавили в Генштабе Франции, не вдаваясь в подробности.
Видео сопровождения российского Ил-20:
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За последние 2 года истребители НАТО несколько раз фиксировали и сопровождали российские самолеты у границ союзников.
К слову, на прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню недавно сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.