У Франції заявили, що їхній винищувач Mirage 2000 перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.

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Подробиці інциденту

Військово-повітряні сили Німеччини також повідомили, що 26 лютого в повітря були підняті винищувачі Eurofighter через тривогу та виявлення російського військового літака Іл-20М на південний схід від Гельсінкі.

Підняті німецькі й французькі винищувачі супроводили російський військовий літак в рамках місій повітряного патрулювання НАТО. На щастя, все минулося спокійно та без інцидентів.

Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників,

– додали в Генштабі Франції, не вдаючись у подробиці.

Відео супроводження російського Іл-20:

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Довідка. Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

За останні 2 роки винищувачі НАТО кілька разів фіксували та супроводжували російські літаки біля кордонів союзників.

До слова, минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню нещодавно повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.