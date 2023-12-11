Как заявили в пресс-службе авиабазы Кунсан в Южной Корее, инцидент произошел в 08:43 11 декабря. Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

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Пилот катапультировался, а самолет – упал в море.

Истребитель, потерпевший крушение, – F-16 Fighting Falcon, он приписан к 8-му истребительному крылу. Как сообщили в Южной Корее, во время тренировочного полета возникла "аварийная ситуация" и пилот принял решение катапультироваться. Его обнаружили военно-морские силы Южной Кореи. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Что могло стать причиной аварийной ситуации – неизвестно. Впрочем, в Южной Корее подчеркнули, что инцидент будут тщательно расследовать.

В сети уточнили, что истребитель упал в Желтое море у авиабазы Курсан, расположенной в 180 километрах от Сеула.

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