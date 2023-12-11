Как заявили в пресс-службе авиабазы Кунсан в Южной Корее, инцидент произошел в 08:43 11 декабря. Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
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Пилот катапультировался, а самолет – упал в море.
Истребитель, потерпевший крушение, – F-16 Fighting Falcon, он приписан к 8-му истребительному крылу. Как сообщили в Южной Корее, во время тренировочного полета возникла "аварийная ситуация" и пилот принял решение катапультироваться. Его обнаружили военно-морские силы Южной Кореи. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Что могло стать причиной аварийной ситуации – неизвестно. Впрочем, в Южной Корее подчеркнули, что инцидент будут тщательно расследовать.
В сети уточнили, что истребитель упал в Желтое море у авиабазы Курсан, расположенной в 180 километрах от Сеула.
Авиакатастрофы самолетов США: последние новости
- В конце ноября американские пилоты также попали в ужасную аварию. Так, 29 ноября 202 года самолет Военно-воздушных сил США V-22 Osprey совершал тренировочный полет с авиабазы Корпуса морской пехоты США в префектуре Ямагути и направлялся к авиабазе Кадена на Окинаве. У острова Якусима самолет перевернулся, а после чего – вспыхнул и упал в море. На борту находились 8 членов экипажа. В настоящее время нашли тела только погибших.
- 25 сентября в США пилот катапультировался с самолета F-35B Lightning II из-за аварийной ситуации. Пилот удачно приземлился на одном из подворий в Чарльстоне (в штате Южная Каролина). После этого он позвонил по телефону на горячую линию 911 и сообщил об аварии. К поискам истребителя F-35B привлекли военных и местные власти. Его удалось разыскать спустя несколько дней.
- У берегов Австралии 27 августа также произошла авиакатастрофа с участием военных США. Так, вертолет V-22 Osprey с 23 морпехами США на борту потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла на острове Мелвилл к северу от Дарвина во время учений Predators Run 2023. К сожалению, погибли 3 военнослужащих США.