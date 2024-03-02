Польская полиция блокировала украинских перевозчиков возле "Корчевы": конфликт удалось уладить

Возле пункта пропуска "Корчева" 1 марта возник конфликт между украинскими водителями и польской полицией. Когда около 200 перевозчиков пытались поговорить с протестующими, их небольшими группами заблокировали правоохранители Польши.

Сейчас конфликт удалось решить. Генконсул Украины в Люблине Олег Куць, который был посредником в переговорах между украинскими водителями и польской полицией, сообщил, что удалось избежать эскалации ситуации и найти формат взаимодействия.

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На "Корчеве" уладили конфликт между водителями и полицией

Генконсул сообщил, что удалось снять напряжение и убедить полицию не применять санкций.

На месте удалось снять напряжение, убедить полицию не применять никаких санкций в отношении украинских водителей за несанкционированное собрание. Нам удалось также согласовать формат дальнейшего взаимодействия между водителями, протестующими и полицией, чтобы в дальнейшем не допустить эскалации между всеми сторонами,

– отметил Куц.

Он добавил, что возле пункта пропуска "Корчева" также работало руководство местной полиции, которое также было заинтересовано в решении конфликтной ситуации. Сейчас украинским водителям запрещено идти на переговоры с польскими протестующими большими группами. Зато перевозчикам позволили выходить к протестующим по 2 – 3 человека, но перед этим необходимо предупредить правоохранителей. Более того, украинским водителям также не позволяют ходить в магазин группами, большими чем 10 человек.

Вместе с тем, генконсул добавил, что украинские водители обнародовали свои требования полиции, а дипведомство передало их также местной администрации и воеводам Люблинского и Подкарпатского воеводств. В частности, украинские перевозчики требуют:

увеличить количество фур, которое может проезжать каждый час через границу,

обеспечить водой, едой и мобильными душами водителей, которые стоят в длинных очередях на границе,

в местах ожидания украинских перевозчиков должны дежурить кареты скорой помощи.

Что произошло на границе накануне

В пятницу, 1 марта, около 200 украинских водителей вышли на переговоры с польскими протестующими возле пункта пропуска "Корчева". Этому предшествовало заявление польских правоохранителей об уменьшении количества грузовиков, которые смогут пересечь границу. Так, польские протестующие установили лимит – 1 грузовик в час.

Украинские перевозчики хотели пообщаться с протестующими, однако польская полиция не допустила этого. Водителей сразу окружили и разделили на группы. Перевозчикам не позволяли вернуться к автомобилям и они стояли заблокированными около 2 часов.

Польские правоохранители заблокировали украинских водителей: смотрите видео

В полиции Польши уверяют, что украинские водители якобы хотели заблокировать дорогу. Впрочем, перевозчики отвергают такие обвинения.