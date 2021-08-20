Возле Ласточкиного гнезда в Крыму запустили сине-желтый флаг: патриотическое видео
20 августа 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Катарсис"
В оккупированном Крыму перед Днем Независимости Украины и Днем Флага в небо запустили сине-желтый стяг. Это сделали возле символа полуострова – Ласточкиного гнезда.
Вместе с флагом в небо полетели сине-желтые шарики. Живописное видео обнародовали очевидцы.
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Флаг запустили возле символического места
Заметим, замок Ласточкино гнездо расположен в поселке Гаспра недалеко от Ялты. Его называют символом Крыма. Он стоит на 40-метровой скале Ай-Тодорского мыса.
Современный вид замок получил благодаря немецкому барону Штейнгелю, которому нравилось отдыхать в Крыму.
Украинцы запускают государственный флаг в оккупации
- Активисты из Бахмута в августе 2020 года запустили в небо украинский флаг. Сделали это на КПВВ "Майорск" в Донецкой области специально ко Дню Государственного Флага Украины.
- В День Вооруженных сил Украины, 6 ноября 2020 года, над оккупированной Горловкой в Донецкой области запустили огромный сине-желтый флаг. Пророссийские боевики начали стрелять в небо.
- В феврале 2021 года в Херсонской области люди запустили в сторону оккупированного Крыма украинский флаг. На нем все неравнодушные могли оставить послание для жителей полуострова.