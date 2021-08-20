Возле Ласточкиного гнезда в Крыму запустили сине-желтый флаг: патриотическое видео

20 августа 2021 , 17:40
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Источник:

телеграм-канал "Катарсис"

В оккупированном Крыму перед Днем Независимости Украины и Днем Флага в небо запустили сине-желтый стяг. Это сделали возле символа полуострова – Ласточкиного гнезда.

Вместе с флагом в небо полетели сине-желтые шарики. Живописное видео обнародовали очевидцы.

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Флаг запустили возле символического места

Заметим, замок Ласточкино гнездо расположен в поселке Гаспра недалеко от Ялты. Его называют символом Крыма. Он стоит на 40-метровой скале Ай-Тодорского мыса.

Современный вид замок получил благодаря немецкому барону Штейнгелю, которому нравилось отдыхать в Крыму.

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Автор: Ольга Музика