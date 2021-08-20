Разом з прапором у небо полетіли синьо-жовті кульки. Мальовниче відео оприлюднили очевидці.
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Прапор запустили біля символічного місця
Зауважимо, замок Ластівчине гніздо розташований у селищі Гаспра недалеко від Ялти. Його називають символом Криму. Він стоїть на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису.
Сучасний вигляд замок отримав завдяки німецькому баронові Штейнгелю, якому подобалось відпочивати у Криму.
Українці запускають державний прапор в окупації
- Активісти з Бахмута у серпні 2020 року запустили в небо український стяг. Зробили це на КПВВ "Майорськ" у Донецькій області спеціально до Дня Державного Прапора України.
- У День Збройних сил України, 6 листопада 2020 року, над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор. Проросійські бойовики почали стріляти у небо.
- У лютому 2021 року у Херсонській області люди запустили у бік окупованого Криму український прапор. На ньому всі небайдужі могли залишити послання для жителів півострова.