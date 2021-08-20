Разом з прапором у небо полетіли синьо-жовті кульки. Мальовниче відео оприлюднили очевидці.

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Прапор запустили біля символічного місця

Зауважимо, замок Ластівчине гніздо розташований у селищі Гаспра недалеко від Ялти. Його називають символом Криму. Він стоїть на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису.

Сучасний вигляд замок отримав завдяки німецькому баронові Штейнгелю, якому подобалось відпочивати у Криму.

Українці запускають державний прапор в окупації