Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

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Что говорит ГСЧС о возгорании в селе Змеинец

В ГСЧС рассказали, что сообщение о пожаре в селе Змеинец Луцкого района поступило в службу 15 февраля в 23:13. На место происшествия оперативно прибыли подразделения службы 101.

К ликвидации пожара привлекались пожарные государственных пожарно-спасательных частей города Луцка, оперативно-координационный центр ГСЧС области, ГПСЧ города Киверцы и 3 ГПСЧ города Рожище,

– говорится в сообщении.

Для работы в среде, непригодном для дыхания, были организованы звенья газодымозащитной службы.

Как тушили масштабный пожар вблизи Луцка 15 февраля / Фото ГСЧС

"На тушение пожара и защиту соседних зданий подано 11 водяных стволов", – отметили в службе.

Спасатели рассказали, что пожар в гостинично-ресторанном комплексе в селе Змеинец ликвидирован в 05:28 16 февраля. Причину возгорания еще устанавливают.