Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Цікаво Попри морози: Україною прокотилася серія пожеж на відкритій території

Що каже ДСНС про займання у селі Зміїнець

У ДСНС розповіли, що повідомлення про пожежу у селі Зміїнець Луцького району надійшло до служби 15 лютого о 23:13. На місце події оперативно прибули підрозділи служби 101.

До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області, ДПРЧ міста Ківерці та 3 ДПРЧ міста Рожище,

– мовиться у повідомленні.

Для роботи в середовищі, непридатному для дихання, були організовані ланки газодимозахисної служби.

Як гасили масштабну пожежу поблизу Луцька 15 лютого / Фото ДСНС

"На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів", – зазначили у службі.

Рятувальники розповіли, що пожежу у готельно-ресторанному комплексі у селі Зміїнець ліквідовано о 05:28 16 лютого. Причину займання ще встановлюють.