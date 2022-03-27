Возле Лукьяновки оккупанты понесли потери и отошли, – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северском направлении оккупанты продолжают попытки захватить Чернигов. Но в районах Лукьяновки оккупанты получили мощный отпор, понесли значительные потери и отошли от позиций.

Согласно оперативной информации Генштаба, на Черниговщине продолжаются бои. Украинские защитники дают достойный отпор врагу и наносят им урон.

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Сообщается, что на Киевщине, в районах Лукьяновки и Рудницкого россияне понесли потери и отошли от позиций.

На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел,

– сообщили в Генштабе.

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