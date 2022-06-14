Возле Львова открыли модульный городок для переселенцев: фото и видео удобств

Вблизи Львова 14 июня был открыт первый квартал модульного городка для внутренних переселенцев. Он насчитывает 10 компактных домиков, оборудованных всем необходимым и готовых к эксплуатации.

Построили жилые конструкции в рекордно сжатые сроки – через 1 месяц. В будущем планируется строительство еще 100, 250 и 350 таких домиков.

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Что известно о модульном городке вблизи Львова

Проект первого квартала модульного городка под названием Leo States реализовали в селе Хоросно Солонковской общины Львовской области, в 15 километрах от областного центра. Первые 10 домиков оборудованы всем необходимым, в частности, кухней и санузлами. Кроме того, в каждой такой жилой конструкции есть:

по две двухэтажные кровати с одеялами, подушками и постельным бельем;

посуда;

шкафы;

набор продуктов;

электрическая плита, холодильник, стол и мойка;

унитаз, умывальник, душевая кабина, бойлер и стиральная машинка;

телевизор.

Для совместного использования на территории города доступны детская площадка и специальная зона для барбекю.

Как выглядит модульный городок для внутренних переселенцев поблизости от Львова / Фото ZAXID.NET

Руководитель Leo States Станислав Луцкович рассказал, что строительство модульного городка финансируют исключительно благотворители. На проект уже удалось собрать около 400 тысяч евро . Первые 10 домиков построили на средства фонда Baranova 27, а следующие кварталы профинансированы частными фондами и коммерческими организациями со всего мира.

Стоимость одной такой жилой конструкции с меблировкой, необходимым оборудованием и подключением к сетям водо- и электроснабжения стоит не полных

Над первым кварталом Leo States работало около 50 волонтеров, которые занимались разработкой архитектурного плана, интерьера и инженерией. Площадь каждого дома – 15 квадратных метров. Есть участки на строительство следующих 100, 250 и 350 домов. Ежемесячно можем выдавать под поселение от 10 до 50 таких домов,

– объяснил Станислав Луцкович.

Открытие первого квартала модульного городка для переселенцев возле Львова: смотрите видео

К слову, сейчас рядом с готовыми жилыми конструкциями уже происходит строительство следующих кварталов . Поддержать проект можно с помощью денежного перевода с помощью различных платежных систем по ссылке .

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