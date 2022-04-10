Возле Макарова идентифицировали сбитый еще в начале марта российский вертолет "Ми-8"
10 апреля 2022 , 21:49Читати новину українською
Источник:MilitaryAviationInUa
В Киевской области наши герои идентифицировали обломки российского вертолета. Вражеский "Ми-8" был сбит еще в начале марта.
В Киевской области, вблизи Макарова, были найдены останки обгоревшего российского вертолета. Его удалось идентифицировать.
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Сбитый вертолет
Как выяснилось, сбит вертолет оккупантов Ми-8АМТШ имел бортовой номер RF-91292. Наши герои сбили его еще 4 марта, но идентифицировать его удалось только сейчас.
Сбит вертолет оккупантов / Фото
Среди обломков вертолета были также найдены обгоревшие скелеты пилотов.
Этот полет был последним для пилотов / Фото MilitaryAviationInUa
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