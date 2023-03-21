Бог дорог за мародерство наказывает: российская фура с ворованным украинским зерном попала в ДТП

Оккупанты больше года не скрываясь тоннами воруют украинское зерно. Недавно они в очередной раз пытались фурой вывезти около 20 тонн, однако так и не смогли довезти его до пункта назначения.

Ведь вблизи Мариуполя грузовик перевернулся на бок. Об этом рассказал советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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20 тонн зерна оккупанты высыпали на асфальт

В результате ДТП все краденое зерно высыпалось на асфальт прямиком под колеса других автомобилей. Произошло это в районе села Агробаза.

Как иронически отметил Андрющенко, даже бог дорог наказывает россиян за мародерство.

В районе села Агробаза очередная фура с украденным украинским зерном перевернулась. Около 20 тонн зерна прямо в асфальт. Даже Бог дорог наказывает русню за мародерство,

– написал он.

Также советник мэра Мариуполя подкрепил свои слова фотографиями с места происшествия.

Вблизи Агробазы опрокинулась фура с ворованным украинским зерном / Петр Андрющенко

Оккупанты ведут себя предсказуемо

Отметим, что в российских СМИ на вечер 21 марта нет никакой информации о дорожно-транспортном происшествии. Как и никаких заявлений от местных так называемых чиновников. Ведь у них все идет "четко" и "по плану".

Стоит отметить, что Россия не только тоннами ворует у Украины зерно, но и делает все, чтобы разрушить одно из важнейших звеньев экономики нашей страны. Для этого они, в частности, уничтожают зернохранилища и минируют украинские поля.

Так, на зернохранилище компании "Нибулон", одного из крупнейших в стране экспортеров сельскохозяйственной продукции, после прохода российских войск не осталось ни одного неповрежденного здания.

Проблема же минирования очень остро стоит в Херсонской области. Там российские войска практически везде оставили взрывчатые вещества после того, как Силы обороны освободили часть территорий.

В целом по оценкам всемирной организации по разминированию HALO Trust, мины и взрывчатые вещества могли загрязнить территорию размером с Великобританию.