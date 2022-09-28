Россия горит – пылает: под москвой подожгли очередное здание местной администрации

На днях в поселке под москвой подожгли здание администрации. Правонарушителя до сих пор ищут. Связано ли это с объявлением о частичной мобилизации точно неизвестно.

Поджог случился в подмосковном поселке Белоомут 26 сентября. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Подробности инцидента

Очередной поджог произошел 26 сентября около 3 часов ночи. Неизвестный подошел к зданию администрации подмосковного поселка Белоомут, поджег зажигательную смесь в банке и бросил ее в окно второго этажа. После этого преступник скрылся.

Последствия поджога невелики

Сообщается, что серьезный пожар эта атака не вызвала. Поджигатель только повредил стеклопакет и подоконник в здании. Также он был виден на камере. Полиция ищет злоумышленника несколько дней.

Напомним, что после объявления частичной мобилизации россияне начали поджигать военкоматы. В частности, горел военкомат в Тольятти Самарской области, в Нижнем Новгороде и в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом, а также в городе Канске у Красноярского края вспыхнул местный военкомат.

Кроме этого, в городе Салават горела приёмная путинской партии "единая россия".

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