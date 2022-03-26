Возле Николаева оккупанты продолжают наступать и бьют ракетами

Продолжается тридцать первый день полномасштабного нападения России. Оккупанты продолжают наступать на Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Об этом 26 марта рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Защитники сосредоточили усилия на содержании участков морского побережья и обороне объектов критической инфраструктуры.

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Также ВСУ освобождают временно оккупированные территории.

Пытаются пополнить запасы

На Южнобужском направлении возле Николаева противник проводил инженерное оборудование позиций и пытался пополнить свои запасы. Российская артиллерия обстреливала отдельные подразделения ВСУ.

Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры,

– написали в Генштабе.

Заметьте – на чем сосредоточены ВСУ: смотрите видео