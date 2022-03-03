Возле Николаева ВСУ обезвредили диверсантов и танкистов: те боятся воевать и сдались в плен

Завзяття російських окупантів воювати проти України дуже швидко згасає. Налякані вороги здаються у полон та просять у матерів виходити на протести.

Армия оккупанта терпит большие человеческие потери, также силами ВСУ уничтожены сотни единиц боевой техники. В Украине враги оказались без поддержки и под шквальным огнем не только ВСУ, но и населения.

Кстати Под Николаевом большая группа оккупантов сдалась в плен: эксклюзивные фото и видео

Оккупанты сдались в плен

Случаи сдачи оккупантов в плен учащаются и приобретают системный характер. Отказываются продолжать наступление не только солдаты, но и офицеры.

Вблизи Николаева ВСУ при высадке обезвредили российский десант. Часть оккупантов сдалась в плен сразу. Один из них перезвонил матери, объяснил, где воевал и попросил призвать всех солдатских матерей выходить на протесты и потребовать забрать войска оккупантов из Украины.

Вскоре в том же районе в плен сдались еще 6 танкистов. Российские матери могут узнать о судьбе своих пленных сыновей-оккупантов по контактам:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01;

united.centre.ssu@gmail.com.

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