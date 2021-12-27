Возле Нью-Йорка боевики ранили украинского воина

Пророссийские боевики продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Так, в результате их циничных действий 27 декабря один наш военный получил ранения.

Воин – в тяжелом состоянии

Боевики обстреляли Нью-Йорк из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрелы вели в течение ночи 26 декабря.

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Раненого военного отвезли в госпиталь. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Украинские воины открывали ответный огонь. Лишь после этого противник прекратил обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– подчеркнули в штабе ООС.

Накануне ранения получил еще один воин ВСУ

Лишь 22 декабря в Трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе, который действует с июля 2020 года. Боевиков "хватило" лишь на один день. Так, 22 декабря они впервые за долгое время не нарушили "тишину". Однако уже на следующий день оккупанты начали срывать договоренности.

В результате враждебных действий 26 декабря украинский военный получил ранения. Медики оценивали его состояние здоровья как тяжелое. Тогда Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

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Полный текст публикации штаба ООС в Фейсбуке:

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ. В течение 26 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем. Вблизи Талаковки враг привлек беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое.

По состоянию на 7 часов утра, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранения. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.​