Возле Новоайдара ВСУ накрыли склад оккупантов: Гайдай рассказал детали

ВСУ нанесли российским оккупантам новые потери в Луганской области. Там пострадал склад боеприпасов россиян.

О деталях рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Возле Новоайдара артиллерией наши ВСУ накрыли склад с боеприпасами. Он взрывался 2,5 часа. Точный удар врагу нанесла 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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По фото, которые мы уже сегодня получили, видим, что склад был не малый. После каждого удачного удара нашими военными, на 1 – 2 дня откладывается их наступление. Ибо без резервов там нечего наступать,

– сказал Гайдай.

У нас разная мотивация

В то же время Гайдай сообщил, что, несмотря на подавляющее большинство оккупантов, украинские военные отбивают каждое наступление и каждую атаку россиян.

У нас разная мотивация. Орки – захватчики. У наших защитников мотивация – их родители, жены, дети,

– сказал глава Луганской ОВА.

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