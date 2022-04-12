Про деталі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Біля Новоайдару артилерією наші ЗСУ накрили склад з боєприпасами. Він підривався 2,5 години. Влучного удару ворогу завдала 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, передає 24 канал.

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По фото, які ми вже сьогодні отримали, бачимо, що склад був не малий. Після кожного вдалого такого удару нашими військовими, на 1-2 дні відкладається їх наступ. Бо без резервів там нема чого наступати,

– сказав Гайдай.

В нас різна мотивація

Водночас Гайдай повідомив, що попри переважаючу більшість окупантів, українські військові відбивають кожен наступ і кожну атаку росіян.

В нас різна мотивація. Орки – загарбники. В наших захисників мотивація – їх батьки, дружини, діти,

– сказав очільник Луганської ОВА.

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