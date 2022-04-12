Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що руйнування є в Рубіжному. На жаль, у Лисичанську людські жертви. Житлові будинки в цих двох містах і ще в Сєвєродонецьку та Новодружеську постраждали найбільше.

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На жаль, є жертви в Лисичанську – 1 загиблий чоловік, ще 3 поранені, 2 вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному зайнялися 3 будинки. Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій,

– пояснив він.

За словами Гайдая, це і є поясненням того, чому в Рубіжному більше пожеж і руйнувань.

Детальніше про пожежі

У Павлограді під Сєвєродонецьком 2 будинки горіли вночі. Ще 2 та кілька господарчих споруд – у Новодружеську.

У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстілку.

Рятувальники ліквідували 17 пожеж. Вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному.

Загалом пошкодили 17 об'єктів – 12 житлових будинків та 4 об'єкти інфраструктури, нежитлові споруди.

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