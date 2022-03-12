Возле офиса Джонсона собрался митинг с требованием закрыть небо над Украиной

В Великобритании 12 марта проходит митинг в поддержку Украины. Активисты собрались возле офиса премьер-министра Бориса Джонсона.

Люди требуют закрыть небо над Украиной. Также они выступили за введение эмбарго на покупку нефти и газа у России.

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Активисты вышли с плакатами "Путин, руки прочь от Украины", "fck Ptn", "Поддерживаем Украину", "Солидарные с Украиной" и украинским флагом. Кстати, на митинге собрались люди всех возрастов и даже дети.

Смотрите видео с митинга в Великобритании:

Заметим, 10 марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном. Политики обсудили поддержку и военные преступления России.

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