Возле офиса Джонсона собрался митинг с требованием закрыть небо над Украиной
12 марта 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:телеканал "Дом"
В Великобритании 12 марта проходит митинг в поддержку Украины. Активисты собрались возле офиса премьер-министра Бориса Джонсона.
Люди требуют закрыть небо над Украиной. Также они выступили за введение эмбарго на покупку нефти и газа у России.
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Активисты вышли с плакатами "Путин, руки прочь от Украины", "fck Ptn", "Поддерживаем Украину", "Солидарные с Украиной" и украинским флагом. Кстати, на митинге собрались люди всех возрастов и даже дети.
Смотрите видео с митинга в Великобритании:
Заметим, 10 марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном. Политики обсудили поддержку и военные преступления России.
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