Возле оккупированного Крыма прошли масштабные учения подразделений МВД: захватывающие фото

В Херсонской области, недалеко от временно оккупированного Крыма, подразделения Министерства внутренних дел провели мощные учения. В них приняли участие 1 300 сотрудников ведомства.

К тактико-специальным учениям привлекли подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Детали о масштабных учениях МВД

Тренировки прошли на территории Херсонской области, недалеко от границы с временно оккупированной территорией Крыма.

Министр внутренних дел Монастырский рассказал, что в учениях приняли участие 1 300 работников системы МВД. Тренировки показали слаженность действий личного состава относительно своевременного и эффективного реагирования на дестабилизирующие факторы, которые могут возникнуть в стране.

Мы увидели поразительную демонстрацию возможностей и способностей работников системы МВД. Это результат мощной работы всех подразделений,

– сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что на защите безопасности украинцев находятся действительно профессиональные специалисты.

Основная цель учений

четкая организация и координация взаимодействия между подразделениями МВД для безотлагательного реагирования и стабилизации ситуации на границе,

прекращение массовых беспорядков,

деблокирование захваченных объектов критической инфраструктуры и административных зданий и освобождение заложников.

Монастырский также подчеркнул, что взаимодействие подразделений системы МВД налажено. "У каждого подразделения есть своя специфика работы. Все показали высокий уровень комплексной работы. Совершенствуемся и усиливаем возможности МВД для безопасности наших граждан", – подытожил он.

В ведомстве уточнили, что маневры проводились в критической близости к условной границе с оккупированными территориями.

Масштабные учения подразделений МВД в Херсонской области: Фото МВД

За учениями наблюдал Зеленский: что известно

Владимир Зеленский 12 февраля посетил Херсонскую область. Президент наблюдал, как проходят учения МВД Украины. Они проходили на территории Каланчака и Новоалексеевки.

Оттуда глава государства опубликовал в сети сообщение: "не паникуем, а работаем".

Учения МВД в Херсонской области: смотрите видео