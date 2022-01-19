Возле Печерского райсуда из-за столкновений пострадали люди

Возле Печерского районного суда, где избирали меру пресечения Петру Порошенко, устроили акцию в поддержку пятого президента Украины. К сожалению, не обошлось без столкновений.

Как рассказали правоохранители, под зданием суда возникла толчея. Как следствие – пострадали 2 человека.

Важно Порошенко объявляют меру пресечения: ситуация под судом – онлайн-трансляция

В полиции заявили, что протестующие не выполнили просьбу полицейских, потому и вспыхнуло столкновение. В результате потасовки пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.

Что стало причиной потасовки

Приблизительно в 12:20 активисты начали устанавливать бочки с огнем, на которые хотели поставить "котлы" с чаем. Правоохранители попросили этого не делать и попытались убрать их. Участники акции пытались помешать этому.

После этого началась толчея между полицией и сторонниками Порошенко. Правоохранители оттеснили протестующих от крыльца здания, окружив их "живой" границей.

Потасовка между полицией и протестующими: смотрите видео

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации,

– сообщили в полиции.

По состоянию на 14.00 задержанных или доставленных в управление полиции нет.

Митинг под зданием Печерского районного суда

19 января в центральной части Киева возле Печерского районного суда организовали акцию протеста. За правопорядком следят:

сотрудникии структурных подразделений столичной полиции, в частности кинологи, взрывотехники и полиция диалога,

военнослужащие Национальной гвардии Украины,

сотрудники ГСЧС.

Заметим, что именно в Печерском райсуде избрали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.

Что происходило под Печерским райсудом: смотрите видео