Возле Печерского райсуда из-за столкновений пострадали люди
Источник:Полиция Киева
Возле Печерского районного суда, где избирали меру пресечения Петру Порошенко, устроили акцию в поддержку пятого президента Украины. К сожалению, не обошлось без столкновений.
Как рассказали правоохранители, под зданием суда возникла толчея. Как следствие – пострадали 2 человека.
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В полиции заявили, что протестующие не выполнили просьбу полицейских, потому и вспыхнуло столкновение. В результате потасовки пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.
Что стало причиной потасовки
Приблизительно в 12:20 активисты начали устанавливать бочки с огнем, на которые хотели поставить "котлы" с чаем. Правоохранители попросили этого не делать и попытались убрать их. Участники акции пытались помешать этому.
После этого началась толчея между полицией и сторонниками Порошенко. Правоохранители оттеснили протестующих от крыльца здания, окружив их "живой" границей.
Потасовка между полицией и протестующими: смотрите видео
Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации,
– сообщили в полиции.
По состоянию на 14.00 задержанных или доставленных в управление полиции нет.
Митинг под зданием Печерского районного суда
19 января в центральной части Киева возле Печерского районного суда организовали акцию протеста. За правопорядком следят:
- сотрудникии структурных подразделений столичной полиции, в частности кинологи, взрывотехники и полиция диалога,
- военнослужащие Национальной гвардии Украины,
- сотрудники ГСЧС.
Заметим, что именно в Печерском райсуде избрали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.
Что происходило под Печерским райсудом: смотрите видео