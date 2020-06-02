За последние сутки российские боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Один военный получил ранение и был госпитализирован.

Состояние здоровья раненого бойца удовлетворительное, он находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

Узнайте Сколько российская оккупационная армия потеряла солдат на Донбассе в мае 2020 года: данные разведки

Где стреляли оккупанты

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

дважды обстреляли позиции военных ВСУ недалеко от Гнутового. Противник применил гранатометы различных систем, а затем привел беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. от начала текущих суток обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от Майорска.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов.

Не каждые сутки проходят для украинских военных без боевых потерь. К сожалению, только от начала 2020 года погибли 53 украинских героя. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала